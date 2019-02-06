، "كراني": هذه المناطق على موعد مع أمطار غزيرة وسيول ورياح خلال عطلة الأسبوع ،

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توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد أجزاء من مناطق المملكة العربية السعودية خلال اليومَيْن المقبلَيْن أمطارًا غزيرة وسيولاً شديدة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح هابطة شديدة.
وتفصيلاً، قال "كراني" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد الاطلاع على الخرائط السطحية، وطبقات الجو العليا، وصور الأقمار الصناعية، اتضح تمركز منخفض جوي حركي عميق غرب ليبيا مصحوب بجبهتين، إحداهما باردة، والأخرى ساخنة، بصحبة أخدود هوائي بارد في خرائط طبقات الجو العليا، يتحرك في اتجاه الشرق. ومن المتوقع أن يتمركز - بعون الله - المنخفض الجوي الحركي مع نهاية اليوم الأربعاء ما بين أواسط وشرق المتوسط، ثم يأخذ مساره المألوف في اتجاه الشرق، ويتمركز على دول بلاد الشام".
وأضاف: "يصحب ذلك التحرك للمنخفض الجوي الحركي بجبهتيه الباردة والساخنة تعمق ملموس جدًّا لامتداد المنخفض الجوي ومنخفض السودان على طول أجواء القطاع الغربي بكتلته الهوائية الدافئة والرطبة، ثم يتم التقاء المحاور بين المنخفض الحركي وامتداد منخفض السودان. ونظرًا لالتقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين تمامًا في الخصائص، إحداهما باردة مع المنخفض الحركي، والأخرى دافئة ورطبة مع امتداد منخفض السودان، تتم عملية تكوُّن تشكيلات السحب يومَيْ الخميس والجمعة على منطقة تبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف، وتمتد السحب - بعون الله تعالى - على سواحل منطقة تبوك، وتغطي أجواء أملج، والوجه، وينبع".
وتابع: "كما تمتد تشكيلات السُّحب على منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة السواحل لمنطقة مكة، وتشمل ثول ورابغ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية غزيرة جدًّا بصحبة زخات من البَرَد ورياح هابطة شديدة جدًّا وسيول شديدة جدًّا ورياح نشطة، تؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية".
وزاد: "نتوقع - بعون الله تعالى - أن تتمركز شدة الأمطار على منطقة تبوك وسواحلها؛ لذلك نلفت الانتباه، ويجب أخذ الحيطة والحذر. ويلي ذلك تحرك الحالة من الشمالية الغربية باتجاه الشرق، وتغطي أجواء الشمال والمنطقة الوسطى والشرقية حتى نهاية يوم الاثنين القادم بتشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة، وكتلة هوائية باردة جدًّا، تؤدي لانخفاض ملموس في درجات الحرارة".
"كراني": هذه المناطق على موعد مع أمطار غزيرة وسيول ورياح خلال عطلة الأسبوععبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-06
توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد أجزاء من مناطق المملكة العربية السعودية خلال اليومَيْن المقبلَيْن أمطارًا غزيرة وسيولاً شديدة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح هابطة شديدة.
وتفصيلاً، قال "كراني" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد الاطلاع على الخرائط السطحية، وطبقات الجو العليا، وصور الأقمار الصناعية، اتضح تمركز منخفض جوي حركي عميق غرب ليبيا مصحوب بجبهتين، إحداهما باردة، والأخرى ساخنة، بصحبة أخدود هوائي بارد في خرائط طبقات الجو العليا، يتحرك في اتجاه الشرق. ومن المتوقع أن يتمركز - بعون الله - المنخفض الجوي الحركي مع نهاية اليوم الأربعاء ما بين أواسط وشرق المتوسط، ثم يأخذ مساره المألوف في اتجاه الشرق، ويتمركز على دول بلاد الشام".
وأضاف: "يصحب ذلك التحرك للمنخفض الجوي الحركي بجبهتيه الباردة والساخنة تعمق ملموس جدًّا لامتداد المنخفض الجوي ومنخفض السودان على طول أجواء القطاع الغربي بكتلته الهوائية الدافئة والرطبة، ثم يتم التقاء المحاور بين المنخفض الحركي وامتداد منخفض السودان. ونظرًا لالتقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين تمامًا في الخصائص، إحداهما باردة مع المنخفض الحركي، والأخرى دافئة ورطبة مع امتداد منخفض السودان، تتم عملية تكوُّن تشكيلات السحب يومَيْ الخميس والجمعة على منطقة تبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف، وتمتد السحب - بعون الله تعالى - على سواحل منطقة تبوك، وتغطي أجواء أملج، والوجه، وينبع".
وتابع: "كما تمتد تشكيلات السُّحب على منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة السواحل لمنطقة مكة، وتشمل ثول ورابغ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية غزيرة جدًّا بصحبة زخات من البَرَد ورياح هابطة شديدة جدًّا وسيول شديدة جدًّا ورياح نشطة، تؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية".
وزاد: "نتوقع - بعون الله تعالى - أن تتمركز شدة الأمطار على منطقة تبوك وسواحلها؛ لذلك نلفت الانتباه، ويجب أخذ الحيطة والحذر. ويلي ذلك تحرك الحالة من الشمالية الغربية باتجاه الشرق، وتغطي أجواء الشمال والمنطقة الوسطى والشرقية حتى نهاية يوم الاثنين القادم بتشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة، وكتلة هوائية باردة جدًّا، تؤدي لانخفاض ملموس في درجات الحرارة".
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
02:01 AM
قال: تتمركز شدة الحالة في منطقة تبوك وسواحلها.. ويجب أخذ الحيطة والحذر
توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد أجزاء من مناطق المملكة العربية السعودية خلال اليومَيْن المقبلَيْن أمطارًا غزيرة وسيولاً شديدة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح هابطة شديدة.
وتفصيلاً، قال "كراني" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد الاطلاع على الخرائط السطحية، وطبقات الجو العليا، وصور الأقمار الصناعية، اتضح تمركز منخفض جوي حركي عميق غرب ليبيا مصحوب بجبهتين، إحداهما باردة، والأخرى ساخنة، بصحبة أخدود هوائي بارد في خرائط طبقات الجو العليا، يتحرك في اتجاه الشرق. ومن المتوقع أن يتمركز - بعون الله - المنخفض الجوي الحركي مع نهاية اليوم الأربعاء ما بين أواسط وشرق المتوسط، ثم يأخذ مساره المألوف في اتجاه الشرق، ويتمركز على دول بلاد الشام".
وأضاف: "يصحب ذلك التحرك للمنخفض الجوي الحركي بجبهتيه الباردة والساخنة تعمق ملموس جدًّا لامتداد المنخفض الجوي ومنخفض السودان على طول أجواء القطاع الغربي بكتلته الهوائية الدافئة والرطبة، ثم يتم التقاء المحاور بين المنخفض الحركي وامتداد منخفض السودان. ونظرًا لالتقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين تمامًا في الخصائص، إحداهما باردة مع المنخفض الحركي، والأخرى دافئة ورطبة مع امتداد منخفض السودان، تتم عملية تكوُّن تشكيلات السحب يومَيْ الخميس والجمعة على منطقة تبوك والحدود الشمالية ومنطقة الجوف، وتمتد السحب - بعون الله تعالى - على سواحل منطقة تبوك، وتغطي أجواء أملج، والوجه، وينبع".
وتابع: "كما تمتد تشكيلات السُّحب على منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة السواحل لمنطقة مكة، وتشمل ثول ورابغ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية غزيرة جدًّا بصحبة زخات من البَرَد ورياح هابطة شديدة جدًّا وسيول شديدة جدًّا ورياح نشطة، تؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية".
وزاد: "نتوقع - بعون الله تعالى - أن تتمركز شدة الأمطار على منطقة تبوك وسواحلها؛ لذلك نلفت الانتباه، ويجب أخذ الحيطة والحذر. ويلي ذلك تحرك الحالة من الشمالية الغربية باتجاه الشرق، وتغطي أجواء الشمال والمنطقة الوسطى والشرقية حتى نهاية يوم الاثنين القادم بتشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة، وكتلة هوائية باردة جدًّا، تؤدي لانخفاض ملموس في درجات الحرارة".
، "كراني": هذه المناطق على موعد مع أمطار غزيرة وسيول ورياح خلال عطلة الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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