، بالفيديو.. سائح إيطالي ينظِّف مخلفات تركها متنزهون.. ويوجِّه رسالة بالعربية ،

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لسائح إيطالي، يُدعى "ريدي"، يقوم بتنظيف متنزه، بدا كأنه بالمنطقة الجنوبية.
ووجَّه الإيطالي "ريدي" رسالة للشباب السعودي باللغة العربية، مفادها ضرورة الحفاظ على الأماكن الجميلة، وتنظيفها من المخلفات عقب الانتهاء من فترة التنزه.
وأوضح مصور الفيديو أن الإيطالي "ريدي" قَدِم إلى السعودية لممارسة رياضة تسلق الجبال غير أنه لاحظ كمية من المخلفات؛ فقام بتجميعها في كيس نفايات.
ولم يتضح مكان وزمان التقاط مقطع الفيديو، فيما لاقى تصرف السائح الإيطالي إعجاب وإشادة المتابعين، وشجبهم من جهة أخرى لتصرف المتنزهين المخالفين، مطالبين باستحداث شرطة سياحية، تراقب أماكن التنزه، وإيقاع الغرامات على المخالفين.
بالفيديو.. سائح إيطالي ينظِّف مخلفات تركها متنزهون.. ويوجِّه رسالة بالعربيةسويد الحارثي الخليج 365 2019-02-06
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لسائح إيطالي، يُدعى "ريدي"، يقوم بتنظيف متنزه، بدا كأنه بالمنطقة الجنوبية.
ووجَّه الإيطالي "ريدي" رسالة للشباب السعودي باللغة العربية، مفادها ضرورة الحفاظ على الأماكن الجميلة، وتنظيفها من المخلفات عقب الانتهاء من فترة التنزه.
وأوضح مصور الفيديو أن الإيطالي "ريدي" قَدِم إلى السعودية لممارسة رياضة تسلق الجبال غير أنه لاحظ كمية من المخلفات؛ فقام بتجميعها في كيس نفايات.
ولم يتضح مكان وزمان التقاط مقطع الفيديو، فيما لاقى تصرف السائح الإيطالي إعجاب وإشادة المتابعين، وشجبهم من جهة أخرى لتصرف المتنزهين المخالفين، مطالبين باستحداث شرطة سياحية، تراقب أماكن التنزه، وإيقاع الغرامات على المخالفين.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
01:09 AM
قَدِم إلى السعودية لممارسة تسلق الجبال ولاقى تصرفه إشادة المتابعين على شبكات التواصل
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لسائح إيطالي، يُدعى "ريدي"، يقوم بتنظيف متنزه، بدا كأنه بالمنطقة الجنوبية.
ووجَّه الإيطالي "ريدي" رسالة للشباب السعودي باللغة العربية، مفادها ضرورة الحفاظ على الأماكن الجميلة، وتنظيفها من المخلفات عقب الانتهاء من فترة التنزه.
وأوضح مصور الفيديو أن الإيطالي "ريدي" قَدِم إلى السعودية لممارسة رياضة تسلق الجبال غير أنه لاحظ كمية من المخلفات؛ فقام بتجميعها في كيس نفايات.
ولم يتضح مكان وزمان التقاط مقطع الفيديو، فيما لاقى تصرف السائح الإيطالي إعجاب وإشادة المتابعين، وشجبهم من جهة أخرى لتصرف المتنزهين المخالفين، مطالبين باستحداث شرطة سياحية، تراقب أماكن التنزه، وإيقاع الغرامات على المخالفين.
، بالفيديو.. سائح إيطالي ينظِّف مخلفات تركها متنزهون.. ويوجِّه رسالة بالعربية ،
المصدر : الخليج 365
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