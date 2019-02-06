، النصر يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة القادسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهة وحيدة تجمع النصر ونظيره القادسية، وذلك عند الساعة 8:15 مساء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



النصر يدخل اللقاء طامحًا في العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الضيف، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون 1 / 3 وتقليص الفارق بينه وغريمه التقليدي الهلال ( متصدر الدوري) ، إلى ثلاث نقاط ، حيث يملك النصر (الوصيف) 37 نقطة.



بينما يأتي القادسية في المركز التاسع بـ23 نقطة، ويأمل خطف نقاط اللقاء أو العودة للخبر بنقطة ثمينة من أصحاب الأرض والجمهور.



تخطي النصر عقبة القادسية يعني الاقتراب أكثر من الصدارة، لذا فإن المدير الفني للفريق "فيتوريا" سيرمي بأوراقه المؤثرة من بداية اللقاء، كون مباريات الدور الثاني لا تقبل أنصاف الحلول كما أنها تشكل المنعطف الأهم والأخطر في المنافسة على اللقب.



وكان النيجيري أحمد موسى وعبدالله الخيبري قد وجدا في العيادة الطبية مساء أمس مما يؤكد أنهما باتا خارج الحسابات إلى جانب الغنام الغائب (بداعي الإيقاف لمباراتين من قِبل لجنة الانضباط ).

وفي البيت القدساوي، سعت الإدارة إلى ترميم صفوف الفريق فأبرمت عشر صفقات خلال فترة الانتقالات "الميركاتو الشتوي" من أجل عودة الفريق لمناطق الأمام.

