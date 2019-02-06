سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق: تبوك، والجوف، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الطائف.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضخت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت اليوم في تقرير لها لطقس نهاية الأسبوع الجاري، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وانخفاضًا في درجات الحرارة من يوم غدٍ الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

وأضافت الأرصاد في تقريرها، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر, وطريف، من مساء يوم الأربعاء إلى السبت، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت.

وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، من يوم الجمعة إلى الأحد؛ إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الإثنين، وانتهاء بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الإثنين.

من جهة أخرى، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الأربعاء هو بداية موسم العقارب، ويستمر لمدة 39 يومًا.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، أن موسم العقارب هو مرحلة الاعتدال الربيعي، وأن مدته تبلغ 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، هى: عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.

وأشار الزعاق إلى أنها سميت بالعقارب؛ لأن بردها يلسع مثل العقرب، كما تكثر فيه الحساسية بجميع أنواعها، وتورق فيه الأشجار.