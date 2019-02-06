بالفيديو.. صحة جازان تكشف تفاصيل واقعة الكلب المتجول بمستشفى صبيا

كشفت مديرية الشؤون الصحية في جازان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق تجول كلب في المدخل الجانبي من مستشفى صبيا العام.

وأوضحت صحة جازان في بيان لها، أنه «تمت مراجعة كاميرات الأمن والسلامة بمستشفى صبيا العام، واتضح أن أحد الأشخاص، وهو مختل عقليًا، هو من قام بإدخال الكلب إلى المستشفى».

وأشارت صحة جازان إلى أنه «تم إيقاف الشخص، ومنع دخوله للمستشفى من قبل الحراسات الأمنية بمستشفى صبيا».

وأكدت صحة جازان، أنه «تم التعامل مع الحدث في حينه، ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور، والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية».

واختتمت صحة جازان بيانها بتأكيد أنها تحرص على سلامة المنشآت الصحية وسلامة المرضى، والتعامل مع الأحداث بمهنية، واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت.