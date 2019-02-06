السعودية اليوم / محافظ صبيا يتفقد بلدية المحافظة ويطلع على المشاريع الجاري تنفيذها

صبيا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسزار محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، اليوم، بلدية المحافظة وتجول في أقسام المبنى واطلع على سير العمل، حاثاً الجميع على تكريس الجهود وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بمصلحة المحافظة.واستمع المحافظ خلال الزيارة، لشرح من رئيس البلدية سـفر بن سعد آل زاحم الشهراني، عن آلية العمل في أقسام البلدية وعما تقدمه البلدية من خدمات لصبيا وقراها ولما يقدم للجنود المرابطين على الحدود عبر مكتب خاص لتسهيل إجراءاتهم.بعد ذلك قام محافظ صبيا بجولة ميدانية على المشاريع الجاري تنفيذها يرافقه رئيس لبلدية وعدد المهندسين المشرفين على المشاريع والتي شملت مشروع مبنى البلدية الجديد ومشروع صالة الاحتفالات كأحد المشاريع الجاري تنفيذها من قبل البلدية ، ومشروع حديقة البلدية الواقعة على الطريق الدولي بقرية نخلان والتي تعتبر من أكبر الحدائق بالمحافظة والتى تبلغ مساحتها حوالي ( ٤٠٠،٠٠٠ ) متر مربع وتحتوي على مساحات خضراء وممرات مشاة وألعاب أطفال وغيرها ، ومشروع نزع الملكية امتداد طريق الملك خالد بالسوق الداخلي ، والتي تم إنهاء جزء كبير من المسار المطلوب نزع ملكيته حيث تم هدم المباني وإزالة الأنقاض وسفلتة الساحات المنزوعة ولا زال العمل مستمر لاستكمال فتح الطريق ، ومشروع ممر المشاة الجاري تنفيذه على طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز و مشروع تحسين طريق صبيا بيش ومدخل قرية أبو السلع.وأكد محافظ صبيا أن الجولة جاءت إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وحرصهما الدائم على سرعة إنهاء المشاريع المتعثرة لاستفادة المواطنين منها، مثمناً الجهود المبذولة من البلدية ، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود واستمرار متابعة تلك المشاريع بما يضمن إنجازها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.// انتهى//01:04ت م0321