السعودية اليوم / قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم



البيضاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل القرحاء الإستراتيجي.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع والفرار، فيما أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقمين تابعين لها.

// انتهى //

00:45ت م

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البيضاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسلقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.وأوضح موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل القرحاء الإستراتيجي.وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع والفرار، فيما أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقمين تابعين لها.// انتهى //00:45ت م0315

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