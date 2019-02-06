شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تستهدف بلوغ 200 ألف متطوع ومتطوعة بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، عن استهداف بلوغ 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة بحلول عام 2030م، أي ما يمثل 20% من رؤية المملكة التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة على مستوى المملكة.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، بعنوان منطقة مكة المكرمة نحو تحقيق التطوع في رؤية المملكة 2030، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم بجدة.

ودشّن الأمير بدر بن سلطان 4 مبادرات تطوعية، هي (الإعلان عن مسابقة مبادرات العمل التطوعي، وإعلان مبادرة التدريب مع أكاديمية دلّة للعمل التطوعي، كذلك تدشين هويّة مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى إعلان اتفاقية تبادل المعلومات مع البوابة الوطنية للعمل التطوعي.

كما زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الفرق التطوعية المشارِكة في المنتدى، واستمع إلى أبرز تجاربهم.

واختتم منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، أعماله مساء أمس الثلاثاء بجدة، بجلسة ختامية حضرها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وشارك كل من معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، وصالح التركي أمين جدة، والدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إضافة إلى سليمان الزبن وكيل التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حيث أكدوا فيها أهمية رفع الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع المنظَّم الاحترافي، وإيجاد الحوافز للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، ومتطلعين أن يكون العمل التطوعي أكثر تنظيمًا واحترافية خلال السنوات المقبلة.

يُشار إلى أن منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع شارك فيه أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، واحتوى على جلسات حوارية لأصحاب الخبرات التطوعية والفرق التطوعية في المنطقة اطلعوا الحضور خلالها على تجاربهم الناجحة في التطوع، كما استعرض المنتدى في إحدى جلساته 4 نماذج للشراكات التكاملية بين المتطوعين والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

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