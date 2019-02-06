، الهلال و"قوميز" في الصدارة.. النصر يتراجع والاتحاد يواصل صحوته.. وبين الشباب والأهلي (نقطة) ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جولة ختام "الميركاتو الشتوي" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. "الخليج 365" تقرأ المستجدات

شهدت الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم صحوة الاتحاد، وتراجع المستوى الفني للنصر، فيما واصل الهلال تمسكه بصدارة الدوري حتى هذه اللحظة.

سميت هذه الجولة بجولة ختام "الميركاتو الشتوي " حيث كانت نهاية فترة تسجيل المحترفين في صفوف الأندية التي سعت للترميم.

"الخليج 365" تقرأ أبرز أحداث الجولة وما صاحبها من تغييرات في المراكز.

هلال جديد وتراجع نصراوي

واصل الهلال تربعه على قمة ترتيب فرق الدوري، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على نظيره الفتح برباعية (ذات الرباعية التي توج الهلال من خلالها الموسم الماضي بلقب الدوري) كما احتفى بتقديم لاعبيه الجدد الذين انضموا للفريق خلال صفقات "الميركاتو الشتوي" المحليين والأجانب في هذا اللقاء.

الهلال وسع الفارق بينه ومنافسه التقليدي النصر إلى 6 نقاط.

وكان النصر قد خسر مواجهته أمام التعاون 1/3، مما فتح ذلك عدداً من الملفات في الجانب الفني والإداري.

وفي النادي الأهلي كان المدير الفني "بابلو جويدي" ضحية هذه الجولة حيث أقاله الأهلي من منصبه نتيجة لتواضع المستوى الفني للفريق وابتعاده عن المتصدر الهلال بفارق 10 نقاط.

تواضع شبابي وصحوه اتحادية

شهدت الجولة تراجعاً في المستوى الفني للشباب، رغم أنه أقوى دفاع حتى الآن، إلا أن تعادله الإيجابي أمام الرائد 1/1 وضع علامة استفهام، حيث كان الفوز يقربه أكثر من الوصافة وإزاحة النصر ومن ثم المنافسة مع الهلال على الصدارة.

في الجانب الآخر واصل الاتحاد صحوته وحقق فوزه الثالث في الدوري ورفع رصيده إلى 13 نقطة، ولعل التغييرات التي أجريت في صفوف الفريق خلال صفقات الشتاء تؤتي أكلها، حيث يحتاج العميد لمباراتين أو ثلاث متتالية لتحقيق الفوز ليبتعد أكثر عن منطقة الخطر (شبح الهبوط الذي بات يهدد الاتحاد وأحد وثلاثة فرق أخرى).



"قوميز" هداف برتبة جنرال

وسع مهاجم الهلال "الفرنسي" قوميز الفارق بينه وأقرب منافسيه في قائمة الهدافين، بعد إحرازه هدفين في مرمى الفتح، بات لديه 14هدفاً، ويطارده لاعبا الأهلي عمر السومة و"دجانيني" ولاعب التعاون "ليندر" برصيد 12 هدفاً.