، "الصحة": "النور" أعاد مريض القنفذة لتنظيف الجلد المصاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على خبر "الخليج 365" عن مناشدة والدته علاجه بأحد مستشفيات مكة

بيَّنت "صحة القنفذة" في ردها على خبر "الخليج 365" المنشور بعنوان "والدة مريض بالقنفذة تناشد وزير الصحة التدخل لعلاجه بأحد مستشفيات مكة" أن هذه الحالة تعاني إصابة في الجلد الخارجي للفخذ، مع كسر في عظمة الساق، وتم تثبيت عظمة الساق بمستشفى جنوب القنفذة، والآن المريض بحاجة إلى عملية ترقيع جلدي، يقوم بها جراح التجميل.

أضافت: ونظرًا لعدم توافر هذه الجراحة لدى مستشفى جنوب القنفذة تمت مخاطبة مستشفى النور لعمل التدخل الجراحي للجلد، ولكن جراح التجميل أعاد المريض كي يقوم مستشفى جنوب القنفذة بتنظيف آخر لكل الجلد المصاب كإجراء طبي متعارف عليه طبيًّا قبل عمل أي تدخل جراحي تجميلي للجلد.

وتابعت: وكان من المقرر عمل تنظيف آخر يوم الخميس القادم، وحالة المريض مستقرة، ولا توجد أي مشاكل مع الدورة الدموية للجلد، ولا توجد التهابات، ووضعه ينتظر الوقت المناسب لعمل ترقيع جلدي في مستشفى النور، والمريض حاليًا غادر المستشفى برغبته.

وبدوره، أكد أحد أقارب المريض أنه "بعدما تم إعادة المريض للقنفذة، وتعذر علاجه بها، قمنا بنقله على حسابنا بسيارة خاصة إلى مستشفى الملك فهد بجدة، ومباشرة تم استقباله وتنويمه بعد ملاحظة صعوبة وضع الجرح، والإهمال الذي تعرض له من قِبل المستشفى الآخر".

وقال إنه سيتم مقاضاة المستشفى الذي تسبب في إهمال التعامل مع الحالة، والتسبب في مضاعفة معاناة المريض، ووجَّه شكره لإدارة مستشفى الملك فهد على حُسن تفاعلهم مع الحالة.