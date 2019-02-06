محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين التقى دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم بقصر الملك سعود في الرياض وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف. رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير التجارة والاستثمار وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-05 التقى دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم بقصر الملك سعود في الرياض وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف. 05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440 11:34 PM استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين التقى دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم بقصر الملك سعود في الرياض وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف. ، رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير التجارة والاستثمار ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير التجارة والاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.