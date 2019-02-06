، هلال الباحة يباشر حالتي دهس لطفلة وشاب في نفس الشارع ببلجرشي ،

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باشرت دوريات المرور وهلال الباحة، مساء اليوم الثلاثاء، حادثي دهس في محافظة بلجرشي لطفلة في العقد الأول وأخرى في نفس الشارع لشاب في أوائل العشرين من عمره.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث دهس لطفلة في تمام الساعة 19:54 في بلجرشي قبل إشارة المدخل وكانت الإصابة لطفلة في العقد الأول أثناء عبورها الشارع برفقة والديها وتراوحت من متوسطة إلى خطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.
وتابع: قبل وصول الفرقة إلى المستشفى وردهم بلاغ آخر حالة دهس في نفس الموقع وكان وقت البلاغ 20:14 وتم تسليم الحالة السابقة للمستشفى والاتجاه للموقع ووجد مواطن في العقد الثاني مصاب وقد دهسته سيارة، وتم عمل الإسعافات الأولية وكانت إصابته متوسطة وتم نقله للمستشفى في زمن قياسي.
هلال الباحة يباشر حالتي دهس لطفلة وشاب في نفس الشارع ببلجرشيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
باشرت دوريات المرور وهلال الباحة، مساء اليوم الثلاثاء، حادثي دهس في محافظة بلجرشي لطفلة في العقد الأول وأخرى في نفس الشارع لشاب في أوائل العشرين من عمره.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث دهس لطفلة في تمام الساعة 19:54 في بلجرشي قبل إشارة المدخل وكانت الإصابة لطفلة في العقد الأول أثناء عبورها الشارع برفقة والديها وتراوحت من متوسطة إلى خطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.
وتابع: قبل وصول الفرقة إلى المستشفى وردهم بلاغ آخر حالة دهس في نفس الموقع وكان وقت البلاغ 20:14 وتم تسليم الحالة السابقة للمستشفى والاتجاه للموقع ووجد مواطن في العقد الثاني مصاب وقد دهسته سيارة، وتم عمل الإسعافات الأولية وكانت إصابته متوسطة وتم نقله للمستشفى في زمن قياسي.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:31 PM
"الزهراني": يفصل بينهما دقائق وتم عمل الإسعافات ونقلهما إلى المستشفى
باشرت دوريات المرور وهلال الباحة، مساء اليوم الثلاثاء، حادثي دهس في محافظة بلجرشي لطفلة في العقد الأول وأخرى في نفس الشارع لشاب في أوائل العشرين من عمره.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث دهس لطفلة في تمام الساعة 19:54 في بلجرشي قبل إشارة المدخل وكانت الإصابة لطفلة في العقد الأول أثناء عبورها الشارع برفقة والديها وتراوحت من متوسطة إلى خطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.
وتابع: قبل وصول الفرقة إلى المستشفى وردهم بلاغ آخر حالة دهس في نفس الموقع وكان وقت البلاغ 20:14 وتم تسليم الحالة السابقة للمستشفى والاتجاه للموقع ووجد مواطن في العقد الثاني مصاب وقد دهسته سيارة، وتم عمل الإسعافات الأولية وكانت إصابته متوسطة وتم نقله للمستشفى في زمن قياسي.
، هلال الباحة يباشر حالتي دهس لطفلة وشاب في نفس الشارع ببلجرشي ،
المصدر : الخليج 365
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