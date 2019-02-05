السعودية اليوم / سمو ولي العهد يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحبًا به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية

وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية .

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.

// انتهى //

23:43ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكاشفيلي.وعبر سمو ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحبًا به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية .حضر اللقاء صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.// انتهى //23:43ت م0306

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