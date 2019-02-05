السعودية اليوم / فريق المؤسسة العامة للري يقف على طرق الري في المدرجات الزراعية الجبلية بمنطقة جازان

جيزان 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسوقف فريق عمل من إدارة الشؤون الهندسية بالمؤسسة العامة للري، ميدانيًا اليوم، على عدد من المواقع الزراعية التي تم تأهيلها في محافظة العارضة، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا لمنطقة جازان للإطلاع على طرق الري المتبعة في المدرجات الزراعية بمحافظات المنطقة الجبلية ، ضمن أعمال مبادرة ( تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ).وعقد الوفد، خلال الزيارة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، اجتماعًا مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس غانم بن حامد الجذعان، والمختصين في الإدارة، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير وسائل وطرق الري في تلك المدرجات، ومدى الاستفادة من العيون المتوفرة في بعض المواقع، إضافة إلى مناقشة حاجة المحافظات الجبلية التي تشتهر بزراعة البُن إلى وسائل مناسبة لحصاد مياه الأمطار، في المواقع التي تتميز بمعدل هطول مطري عالٍ سنويًا.كما تم مناقشة مدى إمكانية تبطين قنوات الري التي قام بتنفيذها فرع الوزارة بمنطقة جازان في الأودية التي تنتهي سيولها في بحيرة سد وادي جازان، لضمان استدامة الموارد المائية من خلال رفع كفاءة الحصاد المائي لمياه الأمطار، والتقليل من مخاطرها البيئية، ويستأنف الفريق المكون من مدير إدارة تقييم مخاطر الثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح بن سالم الفيفي، والمهندس سعد بن محمد القرين من إدارة الشؤون الهندسية بالمؤسسة العامة للري، والمهندس حسن بن سعيد العمران من إدارة الشؤون الهندسية بالمؤسسة، والمهندس عبدالله بن سلمان البيطار من إدارة الشؤون الهندسية بالمؤسسة، والمهندس عبدالرحمن بن عيسى الحضيري من إدارة الدعم الفني، جولاته الميدانية غدًا وبعد غدٍ بالوقوف على المدرجات الزراعية بمحافظة فيفا ومحافظة الداير بني مالك.// انتهى //23:29ت م0303