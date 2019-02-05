شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الخارجية» يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه بالوزارة اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.