شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية اليوم، عضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، وعضو البرلمان الأوروبي ميشال آليو ماري.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.