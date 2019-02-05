شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات على الصيدليات البيطرية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إلى أنه تم تسجيل 10 مخالفات خلال العام الماضي على الصيدليات، وتنوعت ما بين عدم وجود ترخيص للصيدلية وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة للطبيب البيطري المتواجد، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو بيع مبيدات حشرية محظورة.
وأكد المطيري استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على الصيدليات البيطرية طوال العام، وتطبيق الأنظمة على كل من يخالف أنظمة وشروط العمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحا أن هذا القطاع في تزايد؛ نظرا لأهميته في تقديم الخدمات البيطرية لمربي الماشية وتقديم الأدوية المناسبة واللقاحات والمستلزمات الطبية لهذه الحيوانات.
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