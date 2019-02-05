شكرا لقرائتكم فوق هام السحب .. القمر السعودي SGS1 يستعد للانطلاق حاملًا توقيع محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تتجه أنظار العالم، إلى المملكة لرصد انطلاق القمر السعودي للاتصالات SGS1، خلال الدقائق المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق القمر السعودي ويخترق الغلاف الجوي منتصف الليلة حيث مداره، ليبدأ رحلة عمله حاملًا توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ و“سعودي سات 5ب يوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهرًا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني Long March 2D من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه الإنجازات الوطنية نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.