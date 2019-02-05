شكرا لقرائتكم ايقاف بدل السكن للموفدين يثير الغضب.. قرار غير مدروس وله احتمالان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تسبب قرار متداول لوزارة الصحة بشأن إيقاف بدل السكن للموفدين، في حالة من الجدل والغضب لأن الأطباء الوافدين يحضرون درجات علمية ويدفعون تكاليف السكن والتنقل وأشياء أخرى تُثقل كاهلهم.

وتمنى أطباء أن يكون الخطاب مزورًا، ولو كان صحيحًا فيجب على وزير الصحة توفيق الربيعة مراجعة القرار، خاصةً وأن ميزانية الصحة هي الأعلى في تاريخها ولا يضيرها بدل أطبائها الوافدين.

وأكدوا أن القرار قاسٍ جدًّا، ولا يوجد مبرر له، خاصةً وأن هناك بعض الأشياء الأخرى الأولى لمتابعتها مثل الفساد والمناقصات الوهمية وعقود الإيجار لبعض المراكز الصحية.

وتعجب البعض من القرار لأن له احتمالين الأول أنه كان يصرف لشخص غير مستحق أو أنه الآن توقف صرفه مخالفةً للقرار الملكي، وبكل الحالتين يستلزم التحقيق مع الجهة المعنية.

ولفتوا إلى أن الطبيب الموفد يتحمل سداد رسوم سنوية وحضور دورات سريرية ومتطلبات عديدة ومكلفة لإنهاء تدريبه الطبي، بالإضافة لتحمل عبء ومسؤوليات العمل الشاقة التي قد تفوق غير الموفدين، وآخر ما يستحقه ويساعده لتقديم الواجبات المنوطة به هو حرمانه من بدلات مستحقة، بحسب قولهم.

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