، "تعليم جدة" تجرى اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67  مدرسة ،

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أُجريت إدارة التعليم في جدة اليوم الثلاثاء اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسة
شملت الصفين الرابع والثاني متوسط بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء.
وتهدف اختبارات TIMSS إلى تشخيص الواقع ومعرفة المهارات المفقودة لدى الطلاب لكي يتم تكثيف التدريب للمعلمين ولتدريب الطلاب ايضًا وفق امثلة تحاكي الاختبارات الدولية، إضافة إلى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) والتي تشرف على تطبيق هذه الدراسة في جميع الدول المشاركة .
وكانت إدارة التعليم بجدة قد قامت بإعداد وجمع الأسئلة في كتيب واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في مادتي الرياضيات والعلوم والتي تنوعت بين الموضوعية والمقالية وذلك من خلال إرسالها إلى قائدي وقائدات المدارس عبر نظام نور.
"تعليم جدة" تجرى اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
أُجريت إدارة التعليم في جدة اليوم الثلاثاء اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسة
شملت الصفين الرابع والثاني متوسط بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء.
وتهدف اختبارات TIMSS إلى تشخيص الواقع ومعرفة المهارات المفقودة لدى الطلاب لكي يتم تكثيف التدريب للمعلمين ولتدريب الطلاب ايضًا وفق امثلة تحاكي الاختبارات الدولية، إضافة إلى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) والتي تشرف على تطبيق هذه الدراسة في جميع الدول المشاركة .
وكانت إدارة التعليم بجدة قد قامت بإعداد وجمع الأسئلة في كتيب واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في مادتي الرياضيات والعلوم والتي تنوعت بين الموضوعية والمقالية وذلك من خلال إرسالها إلى قائدي وقائدات المدارس عبر نظام نور.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:10 PM
شملت طلاب وطالبات الصفين الرابع والثاني المتوسط ..
أُجريت إدارة التعليم في جدة اليوم الثلاثاء اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسة
شملت الصفين الرابع والثاني متوسط بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء.
وتهدف اختبارات TIMSS إلى تشخيص الواقع ومعرفة المهارات المفقودة لدى الطلاب لكي يتم تكثيف التدريب للمعلمين ولتدريب الطلاب ايضًا وفق امثلة تحاكي الاختبارات الدولية، إضافة إلى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) والتي تشرف على تطبيق هذه الدراسة في جميع الدول المشاركة .
وكانت إدارة التعليم بجدة قد قامت بإعداد وجمع الأسئلة في كتيب واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في مادتي الرياضيات والعلوم والتي تنوعت بين الموضوعية والمقالية وذلك من خلال إرسالها إلى قائدي وقائدات المدارس عبر نظام نور.
، "تعليم جدة" تجرى اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسة ،
المصدر : الخليج 365
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