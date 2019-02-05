، محافظ جدة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم الثلاثاء العميد مطلق الذيابي قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.



فيما رفع "الذيابي" شكره وتقديره لمحافظ جدة سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.

