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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم الثلاثاء العميد مطلق الذيابي قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.
فيما رفع "الذيابي" شكره وتقديره لمحافظ جدة سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.
محافظ جدة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بمكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم الثلاثاء العميد مطلق الذيابي قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.
فيما رفع "الذيابي" شكره وتقديره لمحافظ جدة سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:01 PM
استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم الثلاثاء العميد مطلق الذيابي قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.
فيما رفع "الذيابي" شكره وتقديره لمحافظ جدة سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.
، محافظ جدة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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