، شاهد.. مدني المدينة: مصرع طفلَيْن ورجل من جراء حريقَيْن بأرض الكردي و"الحرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجهني": تم تسليم الحادثَيْن لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية

لقي طفلان مصرعهما نتيجة حريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي لمبنى مكوَّن من دورَيْن بأرض الكردي بالمدينة المنورة، كما تم إنقاذ امرأة وطفل من قِبل فِرق الدفاع المدني. وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث مصدر حراري خارجي بعد عبث أطفال.

وسُلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني المدينة باشر حادث حريق الساعة الـ١٨:٣٠ من مساء اليوم الثلاثاء بأرض الكردي بالمدينة المنورة؛ إذ تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي لمبنى مكون من دورين.

وأضاف "الجهني" بأنه تم إنقاذ امرأة وطفل من قِبل فِرق الدفاع المدني، وإسعافهما عن طريق الهلال الأحمر، وتوفي طفلان نتيجة الحريق، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده. مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث عبث أطفال. وسُلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن مدني المدينة باشر حادث حريق عند الساعة الـ١٥:٤٩ من عصر اليوم الثلاثاء في منزل بالحرة الغربية؛ إذ تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتم ‏مباشرة الحريق، والسيطرة عليه، وإخماده من قِبل الفرق.

وأردف بأنه تم نقل حالة إغماء لمواطن لمستشفى الملك فهد، ‏وبعد وصولها وإجراء الفحص الطبي عليها تبين أن الحالة وفاة، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.