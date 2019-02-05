، باريس تدعو واشنطن وموسكو لتمديد معاهدة تحد من ترسانتهما النووية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لوازو" حذرت من الوضع الدولي المضطرب

دعت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، اليوم (الثلاثاء)؛ الولايات المتحدة وروسيا إلى تمديد العمل بمعاهدة نيو ستارت للحد من الترسانتين النوويتين للبلدين إلى ما بعد العام 2021، وذلك بعد تعليق العمل بمعاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وقالت "لوازو" خلال جلسة أسئلة وأجوبة داخل مجلس الشيوخ: "علينا أن نكون متنبهين، وألا نعتبر أن معاهدات الحد من التسلح باتت جزءًا من التاريخ طواها الزمن".

وحذرت من أنه "بمواجهة الوضع الدولي الحالي المضطرب الذي نعيشه، باتت هذه المعاهدات ضرورية أكثر من أي يوم مضى".

وكانت واشنطن وموسكو تبادلتا الاتهامات بخرق معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة المدى، قبل إعلانهما تعليق العمل بهذه المعاهدة الموقعة عام 1987.

وتحظر هذه المعاهدة على الدولتين الموقعتين وحدهما، استخدام الصواريخ البرية ذات المدى بين 500 و5500 كيلومتر.