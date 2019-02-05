، انطلاق نهائيات دوري كرة السلة للجامعات الخميس في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُقام في يومي الخميس والجمعة المقبلين على صالة الهيئة العامة للرياضة وباستضافة من جامعة الملك سعود المرحلة النهائية لدوري كرة السلة للجامعات الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع.

صرّح بذلك الدكتور محمد نسيم جان مدير البطولة، وأضاف: يشارك في المرحلة النهائية 4 جامعات هي جامعة الملك سعود والملك فيصل والإسلامية وطيبة سيتنافسون على مدى يومين لتحديد المراكز من الأول حتى الرابع، حيث سيلتقي الخميس عند الرابعة مساءً فريقا جامعتي الملك سعود والملك فيصل يليه عند السادسة مساءً لقاء جامعتي طيبة والإسلامية والخاسران سيتواجهان عند الرابعة من مساء الجمعة لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيلتقي الفائزان عند السادسة لتحديد بطل دوري السلة ووصيفه.

يُذكر أن فريق جامعة طيبة توج بلقب الدوري في الموسم الماضي "الثامن" عقب تغلبه على منتخب جامعة الملك فيصل بنتيجة (78 - 60)، في المدينة المنورة.

وقدم الدكتور محمد جان شكره وتقديره لجامعة الملك سعود وعلى رأسهم المدير وعميد شؤون الطلاب على استضافتهم لنهائي بطولة كرة السلة لهذا الموسم التاسع كما شكر الجامعات التي وصلت للمراحل النهائية متمنيًا لهم التوفيق.