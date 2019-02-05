، منسوبو ابتدائية بتيماء يشاركون عاملاً بنغاليًا فرحته بمولودة انتظرها 20 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "شهادات": البادرة عكست وفاء السعوديين وحسن تعاملهم مع الجنسيات المختلفة

في بادرة إنسانية مميزة نظم منسوبو مدرسة عاصم بن ثابت الابتدائية بمحافظة تيماء مساء اليوم حفلاً لعامل مدرستهم الذي رُزق بمولودة بعد انتظار دام 20 عامًا.

ولم يخفِ العامل "شهادات" وهو من الجنسية البنغالية فرحته العارمة بخبر قدوم طفلته، مشيدًا بالحفل الذي أقامه منسوبو المدرسة، مؤكدًا أنه يعكس أخلاق السعوديين وحسن تعاملهم مع العاملين على أرض المملكة من مختلف الجنسيات.

وكان "شهادات" قد شارك صور الاحتفال مع ذويه وأصدقائه في بلده، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع المعلمين، فيما قرر أن يرتب أمور سفره خلال الفترة القصيرة القادمة لبلده ولقاء طفلته التي طال انتظارها ـ على حد وصفه ـ.

فيما أكد معلمون أن العامل يتحلى بحسن الخلق والأمانة والصدق وحين أخبر أحد المعلمين أمس بأنه رُزق بمولود قرروا الاحتفال معه بإقامة وليمة عشاء بهذه المناسبة، بحضور المعلمين وأصدقاء العامل والتقطوا معه الصور التذكارية.