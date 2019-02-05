، "تعليم عنيزة" تتصدَّر الإدارات في إجمالي ما تم صرفه من الميزانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - القنفذة في المركز الثاني أمام المخواة وعسير ومكة

سجَّلت إدارة تعليم عنيزة المركز الأول في نِسَب إجمالي ما تم صرفه وإرساله لوزارة المالية من مخصصات التعليم العام في السنة المالية ١٤٤٠/ ١٤٣٩هـ.

وقد حازت ١٢ إدارة تعليم على المراحل المتقدمة بنسب صرف تجاوزت ٩٥ ٪، وكان المركز الأول من نصيب تعليم عنيزة بنسبة ٩٩.٦٩ ٪، والثاني تعليم القنفذة بنسبة ٩٩.٢٦ ٪، والمركز الثالث تعليم المخواة بنسبة ٩٩.٢ ٪.

أما تعليم عسير فجاء رابعًا بنسبة ٩٨.٥٩ ٪، وخامسًا تعليم مكة ٩٨.١٥ ٪، وسادسًا تعليم الرس بنسبة ٩٧.٦٩ ٪، وحصل تعليم الأحساء على المركز السابع بنسبة ٩٧.٢٦ ٪، والثامن تعليم المذنب بـ ٩٦.٤٠ ٪، والتاسع تعليم حوطة بني تميم والحريق بـ ٩٥.٩٢ ٪ والعاشر رجال ألمع بنسبة ٩٥.١٥ ٪، والحادي عشر الغاط بـ٩٥.١٥ ٪، والأخير النماص بـ ٩٥.٨ ٪.

وحثت وزارة التعليم جميع إداراتها على أن تصل إلى نسبة ١٠٠ ٪ بنسبة الصرف في التقرير القادم، وشكرت الإدارات التي سجلت مؤشرات مرتفعة.