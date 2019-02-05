، شاهد.. مركز الفلك الدولي ينجح في تصوير أصغر هلال بالعالم الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عودة لـ"الخليج 365": حطمنا بذلك الرصد الرقم القياسي

حطمَ مركز الفلك الدولي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرقم القياسي في العالم الإسلامي بتصوير أصغر هلال، وذلك اليوم الثلاثاء، بتصوير هلال شهر جمادى الآخرة من مدينة أبوظبي بتقنية التصوير الفلكي أثناء النهار في الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت الإمارات، حيث كان الهلال حينها على بعد 5.2 درجة فقط من الشمس.

أوضح ذلك المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، وقال مُصرحًا لـ"الخليج 365": "مما أسهم في إمكانية تصوير ورؤية الهلال هو صفاء الغلاف الجوي الاستثنائي لمدينة أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء"، مشيرًا إلى أنَ قيم صفاء الغلاف الجوي صباح اليوم كانت قيمًا عالية جدًا، وكانت السماء صافية جدًا.

وأكد أنهُ "بسبب هذا الصفاء فإنه لا يوجد غبار ولا يوجد أي ملوثات حيث السماء كانت صافية جدًا بشكلْ استثنائي، وهذا ساعد برؤية الهلال لأنه في العادة مثل هذه الأهلة الصغيرة في منطقتنا لا نستطيع رؤيتها، والأهلة في العادة تُرى في المناطق الصافية جدًا من أعالي الجبال، خصوصًا من مناطق أوروبا؛ كونها صافية ومنطقتنا في الأغلب يكون فيها بعض الغبار، والجو بشكلٍ عام غير صافٍ".

وأضاف الفلكي "عودة": "كون الجو صافيًا هذا اليوم أسهم في رؤية الهلال، وبالمناسبة هذا الهلال قيمة صغيرة جدًا، وهذا أصغر هلال تم تصويره في العالم الإسلامي، مؤكدًا أنهم بهذا الرصد استطاعوا أن يكسروا الرقم القياسي كون هذا الهلال أصغر استطالة لهلالٍ تم تصويره بتقنية التصوير الفلكي".

الصورة المتحركة التالية تبين الهلال (أعلى يسار الصورة) وهو يتحرك قليلاً داخل حقل الرؤية. وللاطلاع على النسخة الأدق، يمكن الضغط على الرابط: www.astronomycenter.net/image/IAC_JUT1440.gif