، الانضباط توقف "الغنام" و"اسبريلا" و"برايمان" و"محرشي".. 11 مباراة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات على النحو التالي:
· إيقاف أسبريلا لاعب فريق الفيحاء مباراة وتغريمه عشرة آلاف ريال بسبب إساءته لأحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه أمام القادسية.
· إيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب دهسه على قدم لاعب فريق التعاون دون منافسة على الكرة وبعيد عن أنظار الحكم.
· إيقاف برايمان لاعب فريق الاتفاق خمس مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدامه القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق أحد وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
· إيقاف محمد مجرشي لاعب أحد ثلاث مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدام القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق الاتفاق وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
الانضباط توقف "الغنام" و"اسبريلا" و"برايمان" و"محرشي".. 11 مباراةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات على النحو التالي:
· إيقاف أسبريلا لاعب فريق الفيحاء مباراة وتغريمه عشرة آلاف ريال بسبب إساءته لأحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه أمام القادسية.
· إيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب دهسه على قدم لاعب فريق التعاون دون منافسة على الكرة وبعيد عن أنظار الحكم.
· إيقاف برايمان لاعب فريق الاتفاق خمس مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدامه القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق أحد وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
· إيقاف محمد مجرشي لاعب أحد ثلاث مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدام القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق الاتفاق وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
10:21 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات على النحو التالي:
· إيقاف أسبريلا لاعب فريق الفيحاء مباراة وتغريمه عشرة آلاف ريال بسبب إساءته لأحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه أمام القادسية.
· إيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب دهسه على قدم لاعب فريق التعاون دون منافسة على الكرة وبعيد عن أنظار الحكم.
· إيقاف برايمان لاعب فريق الاتفاق خمس مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدامه القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق أحد وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
· إيقاف محمد مجرشي لاعب أحد ثلاث مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدام القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق الاتفاق وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.
، الانضباط توقف "الغنام" و"اسبريلا" و"برايمان" و"محرشي".. 11 مباراة ،
المصدر : الخليج 365
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