، تصريحات لقائد أمريكي قد تثير عاصفة من الغضب ضد "ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فوتيل" شدد على أن "داعش" لم يُهزم

كشف المشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتشاور معه قبل اتخاذه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال "فوتيل" أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ: "لم أكن على علم بالإعلان المحدد. وبالتأكيد كنا مدركين أنه أعرب عن رغبته وعزمه في الماضي على مغادرة سوريا، لكن لم تتم استشارتي".

وأضاف: "إن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيكون حذرًا".

وشدد القائد الأمريكي على أن "داعش" لم يُهزم بعد.

ومن المرجح أن تثير هذه التصريحات غضب منتقدي القرار، الذين يقولون إن الرئيس لا يستمع إلى الخبراء ويعتمد بدلاً عن ذلك على حدسه، كما أنه لا يستشير القادة الأجانب.

واتخذ "ترامب" قراره بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال: "إن أنقرة ستقود المعركة ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا".

وعلى الرغم من قرار "ترامب" إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بألفي جندي في سوريا، ولم يجرِ سحب سوى المعدات غير الأساسية.

ويدور خلاف بين "ترامب" وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي حذرت الأسبوع الماضي من أن "داعش"، قد يعيد بناء نفسه في الفراغ الذي يمكن أن يخلفه انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.