، اختتام لون الشعل بفئة الفحل وإنتاجه في مستهل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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اختتمت، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات لجان التحكيم النهائية في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض بنحو 120 كلم، بعروض الفحل وإنتاجه للون الشعل بمشاركة 6 مشاركين تم تأهيلهم بحضور جماهيري كبير، وبمنافسة قوية من الإبل المشاركة من أقوى السلالات والفحول في لون الشعل؛ حيث زادت الإثارة مع قوة التنافس بين المشاركين وتقارب المستويات.
وقال "بندر بن صحن بن شوية"، أحد المشاركين: إن المهرجان شهد تطويرًا كبيرًا في آليته، ويعد الأضخم على المستوى العالمي، وأن فئة الفحل وإنتاجه أسهمت في اهتمام المنتجين ومحافظتهم على السلالات القوية والنادرة.
وأوضح "ابن شوية" أن منافسات الفحول وإنتاجها أسهما في خفض العروض القوية في أسواق الإبل، مشيراً إلى أن المنتجين زاد حرصهم للمحافظة عليها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
يذكر أن عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث 1083، والإبل المشاركة 23516 متنًا.
اختتام لون الشعل بفئة الفحل وإنتاجه في مستهل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبلنافل السبيعي الخليج 365 2019-02-05
اختتمت، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات لجان التحكيم النهائية في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض بنحو 120 كلم، بعروض الفحل وإنتاجه للون الشعل بمشاركة 6 مشاركين تم تأهيلهم بحضور جماهيري كبير، وبمنافسة قوية من الإبل المشاركة من أقوى السلالات والفحول في لون الشعل؛ حيث زادت الإثارة مع قوة التنافس بين المشاركين وتقارب المستويات.
وقال "بندر بن صحن بن شوية"، أحد المشاركين: إن المهرجان شهد تطويرًا كبيرًا في آليته، ويعد الأضخم على المستوى العالمي، وأن فئة الفحل وإنتاجه أسهمت في اهتمام المنتجين ومحافظتهم على السلالات القوية والنادرة.
وأوضح "ابن شوية" أن منافسات الفحول وإنتاجها أسهما في خفض العروض القوية في أسواق الإبل، مشيراً إلى أن المنتجين زاد حرصهم للمحافظة عليها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
يذكر أن عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث 1083، والإبل المشاركة 23516 متنًا.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
09:36 PM
شهدت حضورا جماهيريا كبيراً.. وتقارب المستويات زادت من الإثارة وقوة التنافس
اختتمت، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات لجان التحكيم النهائية في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض بنحو 120 كلم، بعروض الفحل وإنتاجه للون الشعل بمشاركة 6 مشاركين تم تأهيلهم بحضور جماهيري كبير، وبمنافسة قوية من الإبل المشاركة من أقوى السلالات والفحول في لون الشعل؛ حيث زادت الإثارة مع قوة التنافس بين المشاركين وتقارب المستويات.
وقال "بندر بن صحن بن شوية"، أحد المشاركين: إن المهرجان شهد تطويرًا كبيرًا في آليته، ويعد الأضخم على المستوى العالمي، وأن فئة الفحل وإنتاجه أسهمت في اهتمام المنتجين ومحافظتهم على السلالات القوية والنادرة.
وأوضح "ابن شوية" أن منافسات الفحول وإنتاجها أسهما في خفض العروض القوية في أسواق الإبل، مشيراً إلى أن المنتجين زاد حرصهم للمحافظة عليها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
يذكر أن عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث 1083، والإبل المشاركة 23516 متنًا.
، اختتام لون الشعل بفئة الفحل وإنتاجه في مستهل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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