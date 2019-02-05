، نور مكة يستقبل 3 طالبات ثانوية بعد حادث انقلاب ،

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غادرت طالبتان من الثانوية السابعة والثلاثين بالشوقية مستشفى النور، فيما ما زالت الطالبة الثالثة تتلقى العلاج في طورى النور، نتيجة حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلهن إلى أحد مخططات ولي العهد.
وتفصيلاً تعرض أحد باصات الشركة التي تتولى نقل الطالبات للانقلاب بعد ظهر اليوم بعد أن كانت تقوم بإيصال آخر ثلاث طالبات إلى مخطط ولي العهد، مما تسبب في وقوع إصابات متعددة بين الطالبات وتم نقلهن إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.
تنوعت الإصابات بين رضوض وخدوش وغادرت طالبتان المستشفى فيما لا تزال الطالبة الثالثة تتلقى العلاج، إذ تعد بحسب ما ذكر ولي أمرها أنها أكثر الطالبات تضررًا واحتاجت غرز خياطة في أحد أطرافها.
من جانب آخر اطمأنت الإدارة العامة للتعليم على صحة الطالبات وقامت بزيارتهن والوقوف على حالتهن.
نور مكة يستقبل 3 طالبات ثانوية بعد حادث انقلابأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-05
غادرت طالبتان من الثانوية السابعة والثلاثين بالشوقية مستشفى النور، فيما ما زالت الطالبة الثالثة تتلقى العلاج في طورى النور، نتيجة حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلهن إلى أحد مخططات ولي العهد.
وتفصيلاً تعرض أحد باصات الشركة التي تتولى نقل الطالبات للانقلاب بعد ظهر اليوم بعد أن كانت تقوم بإيصال آخر ثلاث طالبات إلى مخطط ولي العهد، مما تسبب في وقوع إصابات متعددة بين الطالبات وتم نقلهن إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.
تنوعت الإصابات بين رضوض وخدوش وغادرت طالبتان المستشفى فيما لا تزال الطالبة الثالثة تتلقى العلاج، إذ تعد بحسب ما ذكر ولي أمرها أنها أكثر الطالبات تضررًا واحتاجت غرز خياطة في أحد أطرافها.
من جانب آخر اطمأنت الإدارة العامة للتعليم على صحة الطالبات وقامت بزيارتهن والوقوف على حالتهن.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
09:33 PM
على طريق ولي العهد.. خرج منهن اثنتان
غادرت طالبتان من الثانوية السابعة والثلاثين بالشوقية مستشفى النور، فيما ما زالت الطالبة الثالثة تتلقى العلاج في طورى النور، نتيجة حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلهن إلى أحد مخططات ولي العهد.
وتفصيلاً تعرض أحد باصات الشركة التي تتولى نقل الطالبات للانقلاب بعد ظهر اليوم بعد أن كانت تقوم بإيصال آخر ثلاث طالبات إلى مخطط ولي العهد، مما تسبب في وقوع إصابات متعددة بين الطالبات وتم نقلهن إلى مستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج.
تنوعت الإصابات بين رضوض وخدوش وغادرت طالبتان المستشفى فيما لا تزال الطالبة الثالثة تتلقى العلاج، إذ تعد بحسب ما ذكر ولي أمرها أنها أكثر الطالبات تضررًا واحتاجت غرز خياطة في أحد أطرافها.
من جانب آخر اطمأنت الإدارة العامة للتعليم على صحة الطالبات وقامت بزيارتهن والوقوف على حالتهن.
، نور مكة يستقبل 3 طالبات ثانوية بعد حادث انقلاب ،
المصدر : الخليج 365
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