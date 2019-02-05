بالصور.. الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة، أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.

ورحب وزير الحرس الوطني بالأمراء ووكلائهم بالوزارة، مؤكدًا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بالأفواج كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: «إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع»، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، وذلك في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.

كما استمع وزير الحرس الوطني، لعدد من الآراء والمقترحات والتي ستسهم في تطوير الأفواج وآليات عملها.

من جهتهم عبر أمراء الأفواج ووكلائهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 27 ديسمبر الماضي، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيرًا للحرس الوطني.