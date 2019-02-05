السعودية اليوم / السفير مرداد يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة



الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه بالوزارة اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//نتهى//

22:52ت م

0292



الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه بالوزارة اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//نتهى//22:52ت م0292

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