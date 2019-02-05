

بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية اليوم، عضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، وعضو البرلمان الأوروبي ميشال آليو ماري.

وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

22:37ت م

0285



بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية اليوم، عضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، وعضو البرلمان الأوروبي ميشال آليو ماري.وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.// انتهى //22:37ت م0285

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجبير يلتقي عضوين من البرلمان الأوروبي ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.