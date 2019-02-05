السعودية اليوم / تمديد فترة التسجيل في مسابقتي " الشلو وأجمل طير حر " في مهرجان الصقور الخامس في منطقة الحدود الشمالية



طريف 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الصقور الخامس في منطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف ، تمديد فترة التسجيل للمشاركين في " مسابقة الشلو ، وأجمل طير حر" وفق الشروط والمعايير المعلن عنها مسبقًا من قبل اللجنة إلى يوم الأحد الموافق 1440/06/05هـ وسيتم إقفال التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساء.

// انتهى //

22:30ت م

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طريف 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الصقور الخامس في منطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف ، تمديد فترة التسجيل للمشاركين في " مسابقة الشلو ، وأجمل طير حر" وفق الشروط والمعايير المعلن عنها مسبقًا من قبل اللجنة إلى يوم الأحد الموافق 1440/06/05هـ وسيتم إقفال التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساء.// انتهى //22:30ت م0283

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