السعودية اليوم / جامعة تبوك تدشن حملة التبرع بالخلايا الجذعية



تبوك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

دشّن وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبو ظهير اليوم ، "الحملة التعريفية للتبرع بالخلايا الجذعية" بحضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور حمد بن سالم آل عامر، وذلك في بهو كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وتأتي الحملة، التي أطلقتها كلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية نظرًا لأهميتها الطبية الكبيرة، ولتزايد أعداد المستفيدين من زراعة الخلايا الجذعية من مرضى سرطان الدم، ومرضى فقر الدم اللاتنسجي، والأورام اللمفاوية، وبعض الاضطرابات المناعية، وبعض أمراض الدّم الوراثيّة.

وأوضح المشرف على الحملة الدكتور محمد جلال، أنّ الحملة ستستمر ثلاثة أيام في ثلاث كليات مختلفة في جامعة تبوك، لتحقيق الهدف من هذه الحملة، وإتاحة الفرصة لازدياد عدد المتبرعين، فضلًا عن نشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية، ورفع الوعي العام لأهمية التبرع بالخلايا الجذعية.

// انتهى //

21:42ت م

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تبوك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسدشّن وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبو ظهير اليوم ، "الحملة التعريفية للتبرع بالخلايا الجذعية" بحضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور حمد بن سالم آل عامر، وذلك في بهو كلية العلوم الطبية التطبيقية.وتأتي الحملة، التي أطلقتها كلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية نظرًا لأهميتها الطبية الكبيرة، ولتزايد أعداد المستفيدين من زراعة الخلايا الجذعية من مرضى سرطان الدم، ومرضى فقر الدم اللاتنسجي، والأورام اللمفاوية، وبعض الاضطرابات المناعية، وبعض أمراض الدّم الوراثيّة.وأوضح المشرف على الحملة الدكتور محمد جلال، أنّ الحملة ستستمر ثلاثة أيام في ثلاث كليات مختلفة في جامعة تبوك، لتحقيق الهدف من هذه الحملة، وإتاحة الفرصة لازدياد عدد المتبرعين، فضلًا عن نشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية، ورفع الوعي العام لأهمية التبرع بالخلايا الجذعية.// انتهى //21:42ت م0278

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