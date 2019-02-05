السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر الثاني للأشعة بجامعة الملك سعود



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

افتتح رئيس قسم الأشعة والتشخيص الطبي بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحواس ، اليوم مؤتمر الأشعة الثاني تحت عنوان ( للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي ) ، وبتنظيم من قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، وبمشاركة الجامعات

وأوضح الدكتور الحواس أن مؤتمر تقنيات الأشعة المتقدمة الذي سيستمر لمدة يومين، يهتم بمستجدات تقنيات الأشعة المتقدمة في جميع مجالات الأشعة، كالأشعة المقطعية، والأشعة الصوتية البوزوترونية المستحدثة حديثًا، وأشعة الطب النووي التي تهتم بالأورام، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص اليوم الثالث لورش العمل التي ستتناول المستجدات في الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، بما في ذلك آخر التقنيات خلال الثلاث سنوات الماضية التي تعد قفزة نوعية من ناحية الذكاء الصناعي، إضافة إلى تطوير أشعة الرنين المغناطيسي، وتروية الجسم أو تروية الأورام وغيرها .

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحواس المشاركين في المؤتمر.

// انتهي //

21:40ت م

0277



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسافتتح رئيس قسم الأشعة والتشخيص الطبي بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحواس ، اليوم مؤتمر الأشعة الثاني تحت عنوان ( للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي ) ، وبتنظيم من قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، وبمشاركة الجامعات السعودية ومستشفي الملك فيصل التخصصي ومستشفي الحرس، وذلك بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود .وأوضح الدكتور الحواس أن مؤتمر تقنيات الأشعة المتقدمة الذي سيستمر لمدة يومين، يهتم بمستجدات تقنيات الأشعة المتقدمة في جميع مجالات الأشعة، كالأشعة المقطعية، والأشعة الصوتية البوزوترونية المستحدثة حديثًا، وأشعة الطب النووي التي تهتم بالأورام، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص اليوم الثالث لورش العمل التي ستتناول المستجدات في الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، بما في ذلك آخر التقنيات خلال الثلاث سنوات الماضية التي تعد قفزة نوعية من ناحية الذكاء الصناعي، إضافة إلى تطوير أشعة الرنين المغناطيسي، وتروية الجسم أو تروية الأورام وغيرها .وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحواس المشاركين في المؤتمر.// انتهي //21:40ت م0277

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر الثاني للأشعة بجامعة الملك سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.