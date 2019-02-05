السعودية اليوم / بلدي شرورة يعقد اجتماعه الـ 43



نجران 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة شرورة اليوم، اجتماعه الـ 43، وذلك بمقر المجلس ببلدية المحافظة.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات وفي مقدمتها الميزانية المعتمدة للعام المالي الحالي وشرح بنودها، إضافة إلى المخطط المقترح للصناعية القديمة، وأنواع الأنشطة المدرجة فيه.

وأقر المجلس مخطط المنح السامية الجديد بعد أن تم اعتماد 351 أرضية في المخطط، وإنشاء ملعب الروضة في الموقع المخصص له في حي الروضة الشمالي .

كما اطلع المجلس على جميع المواقع الاستثمارية التابعة لبلدية شرورة المؤجر منها وغير المؤجر، وسيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة، مع إضافة مواقع استثمارية جديدة.

//انتهى//

21:27ت م

0271



نجران 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة شرورة اليوم، اجتماعه الـ 43، وذلك بمقر المجلس ببلدية المحافظة.وناقش المجلس العديد من الموضوعات وفي مقدمتها الميزانية المعتمدة للعام المالي الحالي وشرح بنودها، إضافة إلى المخطط المقترح للصناعية القديمة، وأنواع الأنشطة المدرجة فيه.وأقر المجلس مخطط المنح السامية الجديد بعد أن تم اعتماد 351 أرضية في المخطط، وإنشاء ملعب الروضة في الموقع المخصص له في حي الروضة الشمالي .كما اطلع المجلس على جميع المواقع الاستثمارية التابعة لبلدية شرورة المؤجر منها وغير المؤجر، وسيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة، مع إضافة مواقع استثمارية جديدة.//انتهى//21:27ت م0271

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