شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقتر اسعار الذهب أمام الريال السعودي بعد الارتفاع الأخير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019. أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم وسجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 158.32 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.13 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.53 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.74 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.35 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لعيار 12 فسجلت 79.16 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,924 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,108 ريالًا. سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

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