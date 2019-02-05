شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حرارة الشرقية الأحد.. وأمطار رعدية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
كما حذرت «الهيئة» من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من مساء يوم غدٍ الأربعاء، وتستمر إلى يوم الإثنين تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
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