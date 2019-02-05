شكرا لقرائتكم قاسم القصبي رئيسًا لمجلس إدارة التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور قاسم بن عثمان القصبي رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

كما صدر أمر سامي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

من جهته، رفع الدكتور قاسم القصبي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقال في تصريح صحافي: أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها في رئاسة المجلس والشكر موصول إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف الدكتور القصبي: أدعو الله عز وجل أن يمكنني إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة في أن نحقق ما تصبو له القيادة الكريمة من استمرار وتطور في الخدمات الطبية التخصصية من خلال هذه المؤسسة الطبية العريقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بفروعها ومشاريعها المتعددة.

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