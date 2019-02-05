شكرا لقرائتكم عبدالله بن بندر: الأفواج من الركائز المهمة للحرس الوطني ومكاتبنا مفتوحة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة، اليوم الثلاثاء، أمراء الأفواج ووكلائهم بوزارة الحرس الوطني.

ورحب وزير الحرس الوطني بهم، مؤكدًا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالأفواج؛ كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: “أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع”، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، وذلك في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.

كما استمع لعددٍ من الآراء والمقترحات، والتي ستساهم بمشيئة الله في تطوير الأفواج وآليات عملها.

من جهتهم، عبر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

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