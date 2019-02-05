الان تتابع السفياني.. قصة شاب سعودي أتمّ حفظ القرآن في أقل من عام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة -الخليج 365- هاني الثبيتي:

نجح الشاب عبدالعزيز إبراهيم السفياني (29 عاما)، الطالب بحلقات مجمع الزهراء المسائي التابعة لجمعية خيركم بجدة في الإيفاء بوعده الذي قطعه أمام زميله على أن يحفظ القرآن الكريم كاملا خلال أقل من عام، لتحتفي به حلقات مسجده بمناسبة إتمامه المهمة بنجاح وتفوق.

بدأت قصة الشاب السفياني خلال العام الماضي وتحديدا في يوم 29/5/1439 هـ عندما تعهد أمام زميله عادل العشيني بأن يتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في أقل من عام بل ويتعهد خطيا بذلك أمام معلمه الأستاذ كريم حماد وزملائه تأكيدا أن القرآن الكريم ميسر للحفظ لمن أحبه وأراد أن يكون من أهل الله وخاصته لقوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)، وقبل انتهاء السنة بيومين وتحديداً في الجمعة الماضي الموافق 26/5/1440 هـ أتمّ حفظ آخر سور القرآن الكريم وقرأها على معلمه وولي أمره وسط تأثر زملائه ولي أمره ومعلميه وزملائه.