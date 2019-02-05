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الان تتابع شاهد… احتراق مركبة يغلق أحد أنفاق جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - جدة
احترقت مركبة، مساء الثلاثاء، شمال دوار السارية في جدة بشكل عرضي، ما اضطر المرور إلى إغلاق النفق لمدة 5 دقائق، وتم سحب المركبة.
وباشر الدفاع المدني الحادثة، ولم تنتج عنها أي إصابات، دون مزيد من التفاصيل عن سبب احتراق المركبة.
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