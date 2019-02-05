الان تتابع إتلاف 66 أداة صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إنه تم مؤخرًا إتلاف 66 صخوة “قراقير” صيد بحرية، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”.

وبينّ الجار الله، أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل ومدير الثروة السمكية بجده ردة بن عبادل الزهراني.

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”

ووفقًا للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد وتنظيمها، واتخاذ كل ما مـن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.