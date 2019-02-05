شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان»: مختل عقلياً أدخل كلباً لمستشفى صبياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)فيما شهد مستشفى صبياً العام اليوم (الثلاثاء)، تجول كلب في أروقته ما أثار الرعب والاستغراب بين مرضى ومراجعي المستشفى، أوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية في جازان نبيل غاوي، أن مختلاً عقلياً هو من أدخل الكلب للمستشفى.
وأضاف «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر تسلل أحد الحيوانات (كلب) إلى مدخل جانبي بمستشفى صبيا العام، وبمراجعة كاميرات الأمن والسلامة بالمستشفى، اتضح أن شخصاً مختلاً عقلياً هو من أدخله للمستشفى وتم إيقافه من قبل الحراسات الأمنية، والتعامل مع الحدث في حينه ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية».
ولفت غاوي إلى أن صحة جازان تحرص على سلامة المنشآت الصحية والمرضى والتعامل مع الأحداث بمهنية واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت.
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