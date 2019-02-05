شكرا لقرائتكم خبر عن حدث هام ينتظره السعوديون منتصف الليل.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

من الرياض، إلى سان فرانسيسكو حتى غويانا الفرنسية شمال أمريكا الجنوبية، ينتظر السعوديون في الـ 12:00 من مساء هذه الليلة "بفارغ الصبر" إطلاق قمرهم الصناعي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية، الذي يحمل على ظهره جملة بخط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "فوق هام السحب".

وتسعى المملكة إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية، إذ يعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية.

ويوفر القمر السعودي للاتصالات تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النطاق العريض، والاتصالات الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

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