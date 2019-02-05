شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول النسائي بمعهد التدريب الأمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة «أبشر توظيف»، خلال الفترة من الأحد 5 / 6 / 1440، الساعة 10 صباحاً حتى الخميس 9 / 6 / 1440، الساعة 10 صباحاً.



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