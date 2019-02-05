شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختبار «تشخيصي» للعلوم والرياضيات بـ67 مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أجريت اليوم (الثلاثاء)، في 67 مدرسة تابعة لإدارة تعليم جدة، تمثل مدارس العينة، الاختبارات التشخيصية لدراسة TIMSS في مجال العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثاني متوسط بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء ومكاتب التعليم في جدة.

وأعدت الأسئلة وجمعت في كتيب واحد، يشمل مجموعة من الأسئلة في المادتين، تنوعت بين الموضوعية والمقالية من خلال إرسالها إلي قائدي وقائدات المدارس عبر نظام «نور».

وتهدف اختبارات TIMSS إلى تشخيص الواقع ومعرفة المهارات المفقودة لدى الطلاب ليتم تكثيف التدريب للمعلمين ولتدريب الطلاب وفق أمثلة تحاكي الاختبارات الدولية، إضافة إلى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقيم التحصيل التربوي (IEA) التي تشرف على تطبيق هذه الدراسة في جميع الدول المشاركة.