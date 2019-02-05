عبدالعزيز بن سعود يكرم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الداخلية، الذي أقامته الوزارة تقديرا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

وقد بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى اللواء المتقاعد علي بن سعيد الغامدي كلمة المتقاعدين، ثمن فيها رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود للحفل، وقال "إن خدمة الوطن لا ينهيها التقاعد الوظيفي، فالوطن أرضنا فيه معاشنا، نحافظ عليه ونفديه بأرواحنا وما نملك، لأنه منبع الخير والعطاء والأمن والرخاء". وأضاف "رسالتنا لمن بعدنا من الزملاء المدنيين والعسكريين ممن لا زالوا على رأس العمل: عليكم بالجد والإخلاص والمثابرة والحفاظ على الوطن ومقدراته".

إثر ذلك ألقى وزير الداخلية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود مباركة طيلة فترة عملهم بالوزارة.

وقال مخاطبا المتقاعدين "إن علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة، حيث إن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم. ونحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية، وهو ما نعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية".

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود في ختام كلمته الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته. عقب ذلك صافح المتقاعدين من منسوبي الوزارة.

حضر حفل التكريم عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.